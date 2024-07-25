В Тюмени в субботу пойдет фестиваль "Танцующий город"

Фото: Федерации танцевального спорта Тюменской области

Более тысячи участников и более 20 лучших хореографов России и мира объединит фестиваль "Танцующий город". 14 различных танцевальных направлений будет представлено на трех сценах на Центральной площади Тюмени 27 июля. Начало в 12 часов. В 2024 году фестиваль пройдёт в третий раз.

Ведущие хореографы страны с 13:00 до 18:45 проведут для всех желающих мастер-классы по балету, вальсу, хип-хопу, брейку, румбе, хиллсу, лезгинке, татарскому танцу, русскому танцу и аргентинскому танго. Мастер-класс по хип-хопу проведет хореограф Димы Билана и вице-чемпион мира по уличному танцевальному стилю Артур Разумейко. Также на фестивале выступит чемпионка Италии по спортивным бальным танцам Наталья Стройкина с занятием по сальсе.

Традиционно фестиваль откроют самые юные танцоры - воспитанники спортшколы "Формейшн Вера дети". А в перерывах между мастер-классами они будут радовать зрителей своими яркими выступлениями. Всего участие примет свыше 600 детей в возрасте от 3 до 6 лет.

В 19:30 начнется гала-концерт с участием лучших номеров от приглашенных звезд и лучших танцевальных клубов Тюмени.

По словам старшего тренера сборной Тюменской области "Формейшн Вера" Алексея Литвинова фестиваль - это многогранная площадка для спортсменов сборной команды "Формейшн Вера" и важное культурное событие в Тюмени. Это место притяжения для любителей танца и яркий пример того, как искусство объединяет людей.

"Цель фестиваля – поддержать танцевальную жизнь города. Мы хотим создать платформу для энтузиастов, которые развивают новые танцевальные направления и стремятся выступить на знаковом культурном событии Тюмени. Фестиваль предоставляет уникальную возможность показать свои таланты на качественном покрытии главной площади города и найти своих будущих учеников", – добавил Алексей Литвинов.