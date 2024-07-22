В День города в Тюмени пройдет шестой парад красных машин

Празднование дня рождения Тюмени 27 июля стартует парадом красных машин, который в шестой раз организует радио "Красная Армия".

"В 10:00 на площади Технопарка соберется несколько сотен красных автомобилей и мотоциклов разных моделей и поколений, чтобы в сопровождении машин ГИБДД и МЧС единой колонной проехать вдоль главных праздничных площадок города! Большинство тюменцев принимают участие в Параде в шестой раз, среди участников есть даже те, кто специально для этого дня приобрел красный автомобиль! Ежегодно этот красочный праздник собирает восторженные отзывы тысяч тюменцев", - отмечают организаторы парада.

Маршрут пройдет по улице Республики до пересечения с улицей Первомайской, а затем участники вернутся по улице Ленина к площади Технопарка. Настроение участникам на протяжении всего пути будет создавать любимая музыка Красной Армии.

Почетным гостем праздника станет глава города Максим Афанасьев, предполагается, что поедет во главе колонны в двухэтажном автобусе вместе с семьями участников специальной военной операции. Впервые в истории парада тюменцы вместе с художниками смогут раскрасить настоящий автомобиль, который торжественно проедет во главе колонны. Предусмотрена шоу-программа от ведущих РЭД Александра Самойлова и Марии Бакуты, а также театра Дмитрия Ефимова "Европа". Дизайнер Кира Кузнецова представит тюменцам новую коллекцию роскошных красных платьев. Самые маленькие гости праздника смогут нырнуть в сухой бассейн с подарками, раскрасить мерч, поучаствовать в гонках на радиоуправляемых машинках и угоститься мороженым.

Сбор заявок на парад красных машин ведется в группе радио "Красная Армия" во "ВКонтакте".