Моор поздравил Югру с запуском окружной клинической больницы в Нижневартовске

Нижневартовская окружная клиническая больница полностью готова и уже принимает пациентов. Это значимое событие для жителей не только Нижневартовска, но и всей восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил губернатор Александр Моор.

"Строительство ОКБ велось более десяти лет по межрегиональной программе "Сотрудничество".

"Несмотря на трудности, возведение важного учреждения системы здравоохранения Югры продолжалось. Поэтапно с коллегами-губернаторами планировали ввод в эксплуатацию медицинских отделений, выделяли средства на оснащение современным оборудованием, следили за ходом работ. Завершение строительства этого масштабного медицинского хаба взял на личный контроль Руслан Николаевич Кухарук. Результат – сегодня окружная клиническая больница, как и задумывалось, принимает пациентов из Нижневартовска и близлежащих населенных пунктов, врачи оказывают квалифицированную помощь на современном оборудовании, лечат и уже проводят операции в комфортных условиях. Поздравляю югорчан с открытием нового медицинского учреждения!" - отметил Александр Моор.

Запуск ОКБ проводился поэтапно, первые корпуса больницы – инфекционный, на базе которого ранее был расположен ковидный госпиталь, а также реабилитации и терапии были введены в работу в 2020-2022 годах, хирургические отделения – 9 июля 2024 года. В июне президент РФ поручил сдать объект к сентябрю, врио губернатора Руслан Кухарук вместе с федеральными властями, правительством округа и всеми заинтересованными сторонами предпринял необходимые меры, чтобы это поручение было выполнено.

Окружная клиническая больница в Нижневартовске – один из четырех новых объектов здравоохранения в регионах Российской Федерации, открытие которого прошло 5 сентября в режиме видео-конференцсвязи с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минздрава Михаила Мурашко. Регион на встрече представили временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

Нижневартовская окружная больница площадью 110 тысяч квадратных метров объединяет шесть корпусов, ежегодно больница будет принимать до 35 тысяч пациентов. В медицинском учреждении жителям будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь, в больнице установлено оборудование мирового уровня. В стационаре ежегодно получают лечение 30 тысяч пациентов, выполняется более 15 тысяч оперативных вмешательств, из них 2 тысячи - высокотехнологичные, отмечается на сайте югорского правительства.