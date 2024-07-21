Тюменцы могут поддержать любимый город в конкурсе

Тюмень набрала более 17,4 тысяч голосов на ежегодном Всероссийском конкурсе "Город России" и сейчас входит в топ-15.

Однако есть все шансы переместиться с 12 места, на котором город находится сейчас, минимум в первую десятку. По случаю предстоящего Дня города и 80-летия Тюменской области жители могут принять участие в голосовании.

Возрастных ограничений нет (0+), регистрации, смс-подтверждений, оплаты не требуется. На официальном сайте город-россии.рф нужно найти Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Голосовать можно раз в сутки с одного IP-адреса до 31 декабря включительно, когда подведут итоги.

Столицы регионов Уральского федерального округа расположились следующим образом: Челябинск на 10 месте, Ханты-Мансийск – на 15-м, Екатеринбург – на 23-м, Курган – на 45-м, Салехард – на 51-м, сообщает Вслух.ру.