Договоры с использованием счетов эскроу составляют 99,7% в регионе

По итогам 6 месяцев 2024 года в Управлении Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 14 946 договоров участия в долевом строительстве. От общего числа ДДУ договоры с использованием счетов эскроу составляют 99,8%.

Счет эскроу – это специальный счет хранения денежных средств дольщика. Уже более четырех лет (с 1 июля 2019 года) действует закон, согласно которому дольщик не переводит деньги напрямую застройщику, а вносит средства на такой счет и застройщик сможет их получить только после предоставления в банк разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в ЕИСЖС.

Таким образом, отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с условным депонированием (хранением) на счетах-эскроу являются надежной гарантией защиты дольщиков на случай банкротства застройщика или иных непредвиденных ситуаций, сообщает Мегатюмень.