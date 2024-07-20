Волонтерский отряд работает в тюменском "Роднике"

Практически месяц в тюменском реабилитационном центре "Родник" работает стихийно сложившийся волонтерский отряд. Это подростки, дети сотрудников, которые решили помогать ребятам с инвалидностью.

Волонтеры работают под руководством педагогов, участвуют в организации мероприятий, репетиций и других активностей. Некоторые из них поделились, почему решили стать волонтерами: Соня Шипухова, 11 лет: "Я стала волонтером, потому что хочу творить добро и помогать людям".Гриша Дмитренко, 15 лет: "Я воспитываю в себе ответственное отношение к работе, развиваю дисциплину и хочу быть полезным летом".

Ребята зарегистрированы на платформе dobro.ru и имеют электронную волонтерскую книжку, которая является альтернативой бумажной книжки волонтера. Она не только фиксирует достижения добровольца, но и дает несколько ощутимых бонусов. Это дополнительные баллы при поступлении, рекомендации при трудоустройстве и др.

В августе в "Роднике" стартует инклюзивная лагерная смена, где помощь ребят будет особенно необходимой. Ведь на территории центра будут отдыхать и лечиться более 100 детей, в том числе с инвалидностью, сообщает Ольга Субботина, ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).