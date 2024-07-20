Молодой женщине с агрессивной формой рака помогли тюменские врачи

Пациенткой тюменского Медгорода стала молодая женщина, которой удалось на ранней стадии выявить агрессивную форму рака. Небольшое изменение кожи в области ареолы стало поводом для обращения к специалисту. Врач-дерматолог, заподозрив наличие злокачественного процесса, направил женщину на прием к онкологу. У тюменки был диагностирован рак Педжета.

По словам онколога, такие новообразования встречаются не часто, примерно в 5% случаев от всех злокачественных новообразований молочной железы. "Этот тип рака проявляется видимым дефектом - язвой, изменением формы соска или небольшого покраснения на коже (так называемая неопухолевая форма). Если вовремя не начать лечение, то злокачественные клетки распространятся по ходу протока и уже тогда развивается опухоль в толще молочной железы. Часто такие новообразования сложно заметить вовремя, поэтому очень важно регулярно осматривать молочные железы и обращать внимание на любые изменения", - прокомментировал Иван Кашин, врач-онколог Медицинского города.

Хирурги провели резекцию сосково-ареолярного комплекса, саму молочную железу удалось сохранить. По данным гистологического исследования у пациентки нулевая стадия заболевания, неинвазивная форма. В будущем женщина сможет обратиться к хирургам Медгорода для проведения реконструктивной операции по восстановлению соска и ареолы, сообщила Ирина Литвиненко, пресс-секретарь МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).