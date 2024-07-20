Когда убирать чеснок, рассказали тюменцам

Когда пора убирать урожай с грядок и как получить здоровые зубчики, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шляпина Маргарита.

Созревание озимого чеснока происходит в последнюю декаду июля, начало августа. Если лето было засушливым зубчики будут мелкими и ссохшимися, а дождливое содействует выращиванию крупных головок. Но слишком много влаги тоже отрицательно сказывается на урожае, он попросту может сгнить в земле.

Стрелки нужно удалить, а начинающие желтеть перья чеснока завязать узлом. Таким образом, питательные вещества будут направлены в корневую систему, а зеленая масса не будет разрастаться.

За 3 недели до сбора урожая нужно прекратить систематический полив грядок. Это спасет его от активного развития грибковой микрофлоры, а также поможет избежать загнивания урожая в почве.

"Как дачникам определить зрелость чеснока? Аккуратно разгребите землю вокруг луковиц и проведите осмотр шелухи. Если она нетронутая и плотная, то пора убирать чеснок с грядки. Пожелтевшие и увядшие листья, а шейка ложного стебля стала мягкой- это явные признаки зрелости чесночных головок. Растрескавшиеся соцветия и твердая головка чеснока, легко отслаивающаяся шелуха – это тоже верные признаки созревания культуры", - говорит эксперт.

Уборку чеснока проводят в сухую солнечную погоду, чтобы он быстрее просох.

Корневая система овоща достаточно развита, поэтому убирают его, подкапывая лопатой. Если погода на улице солнечная, чесночные головки можно оставить на сутки на грядах, сообщает АиФ-Тюмень.