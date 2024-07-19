Сорок студентов тюменского аграрного университета получат по 1 млн рублей на свои стартапы

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Сорок студентов ГАУ Северного Зауралья стали победителями конкурса "Студенческий стартап" (очередь V) федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2024 году, который реализуется Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям, и получат по 1 миллиону рублей на реализацию стартапов, сообщает пресс-служба вуза.

Всего на конкурс было подано 7 700 заявок из 73 регионов России. Каждый стартап оценивался жюри на предмет технологичности, рыночных перспектив, конкурентоспособности и квалификации. Победу одержали 2 000 студентов, из них 64 - из тюменских вузов. ГАУ Северного Зауралья стал лидером по количеству победителей не только в регионе, но и среди аграрных вузов.

Конкурс проводился по семи направлениям. 32 студента ГАУ Северного Зауралья выиграли в “Биотехнологии”, 4 проекта победили в направлении “Цифровые технологии”, 3 - в “Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии”, 1 - “Креативные индустрии”. Ребята планируют заняться разработкой биоудобрения на основе зоогумуса, препарата на основе рогов северного оленя, созданием защитных башмачков для копыт для сельскохозяйственных животных, изготовлением хвойно-витаминной муки, разработкой интеллектуальной бесконтактной системы оценки животных и т.д.