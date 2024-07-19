Семейный пикник организуют для жителей и гостей Тюменской области в Заводоуковске

20 июля в городе Заводоуковске состоится тематическое мероприятие для семей региона. Жители и гости в составе семейных коллективов смогут поучаствовать в турнире по настольным играм, поиграть в городки и бадминтон, поучаствовать в творческом мастер-классе "Семейный оберег". Программа начнётся в 14:00 в парке Машиностроителей.

Всех желающих провести время активно приглашают организаторы мероприятия - местное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и Центр развития детей и молодёжи.

Замдиректора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Людмила Иванова: