Семейный пикник организуют для жителей и гостей Тюменской области в Заводоуковске

20 июля в городе Заводоуковске состоится тематическое мероприятие для семей региона. Жители и гости в составе семейных коллективов смогут поучаствовать в турнире по настольным играм, поиграть в городки и бадминтон, поучаствовать в творческом мастер-классе "Семейный оберег". Программа начнётся в 14:00 в парке Машиностроителей.
Всех желающих провести время активно приглашают организаторы мероприятия - местное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и Центр развития детей и молодёжи.
Замдиректора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Людмила Иванова:
Мероприятие организуется в рамках проекта "Большие семейные выходные". Мы стараемся привлекать к активному отдыху семейные коллективы и проводим интересные программы, например, совместные игры, квесты, соревнования, занятия физкультурой и творческие мастерские. В летний период мероприятия проводятся под открытым небом в красивых заводоуковских парках, на объектах спорта и площадках. На сегодняшний день уже порядка 20-ти семей подтвердили свое участие в семейном пикнике. Надеемся, что гости проведут свой выходной весело и с пользой.
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