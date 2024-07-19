Игротерапию используют в Тюмени для работы с пожилыми людьми

Прогуляться по улицам родного города и познакомиться с историей возникновения культурных памятников Тюмени стало возможным для пожилых людей, посещающих досуговый центр в отделении по профилактике возрастных изменений и психологической помощи "Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации".

Сотрудники центра регулярно организуют и подбирают для подопечных креативные, культурные и развивающие мероприятия, на которых всегда царит приятная вдохновляющая атмосфера. Так, на днях состоялась дружеская встреча с сотрудниками Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева, организовавшими для жителей областной столицы 55+ интеллектуально-краеведческую игру "Тюмень – столица деревень".

Хочется отметить, что игротерапия помогает развить память, внимание и способствуют снижению утомляемости и развитию мозговой деятельности. Игровой формат позволяет прокачать ассоциативное мышление.

Собравшиеся с особым удовольствием погрузились в игру, познакомились с экспозициями, изображёнными на карточках, рассказывающими о главных достопримечательностях Тюменской области и самых красивых местах. Наибольший интерес вызвал содержательный рассказ библиотекаря о сквере Сибирских кошек. На мероприятии горожане узнали много нового о Тюменской области, а также поделились своими приятными воспоминаниями о любимых местах города.

"Я замечательно провела время, было очень интересно. Игра – это отличный способ потренировать мышление и память. Мы здорово поиграли и пообщались. Обязательно приду на следующую встречу за новыми впечатлениями", - отметила Валентина Турнова, участница досугового центра.

Напомним, полезные для здоровья мероприятия для жителей города 55+ проходят по адресу г. Тюмень, ул. Солнечный проезд, 10/1 (отделение по профилактике возрастных изменений и психологической помощи).

Подробнее узнать об оказываемых услугах в отделении по профилактике возрастных изменений и психологической помощи можно по телефонам: 8(3452) 64-66-16, 64-66-62 и на сайте центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.