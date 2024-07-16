В День города тюменцы панируют провести акцию по сбору средств на нужды СВО

Акцию по сбору средств для участников специальной военной операции планируют запустить в Тюмени в день города, об этом сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

Сегодня мы провели оргкомитет и обсудили тематику основных площадок, которые будут работать в разных локациях города.

27 июля в городе запланированы разнообразные фестивали, в которых можно принять участие всей семьей. Атмосферу праздника будут создавать тюменские коллективы и воспитанники творческих, спортивных центров города, общественные организации, частные структуры. На всех площадках будут рассказывать об истории города, о регионе и героях, о современниках, которые совершают подвиги в зоне СВО.

"Мы намерены запустить акцию по сбору средств для участников специальной военной операции. Благодаря ей каждый житель города сможет помочь бойцам на передовой. На городских площадках будут работать волонтеры, рассказывающие об акции. Организаторы площадок уверены, что поддержка от земляков придаст военнослужащим сил и поднимет боевой дух", - сообщил Афанасьев.

Глава Тюмени напомнил, что День города пройдет без фейерверка на набережной, но 24 июля в рамках традиционной памятной церемонии возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести" будет дан салют из стрелкового оружия.

С программой праздника и связанными с ним событиями можно ознакомиться на сайте тюмень438.рф.