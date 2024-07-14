Акция по озеленению города пройдет в Ишиме

20 июля в 16 часов в Ишиме состоится второе событие проекта "Семейные выходные". На встрече "Создать чистоту и экологическую среду" горожан ждут площадки с активностями, экологический квиз и розыгрыш призов. Участие бесплатно для всех желающих ,сообщает КП-Тюмень.

Событие пройдет в сквере "Молодежный". Команда мультицентра "Моя территория" совместно с семьями-участниками организуют квест-игру, состоящую из трех площадок:

• Интерактивный квиз по переработке — сообщество экологов проведет викторину на знание правильного использования вторсырья;

• Мастер-класс по изготовлению скворечников для птиц — участники вместе с сообществом мастеров сделают индивидуальные скворечники для своих дворов;

• Велотренажер от "Экодома" — участники смогут переработать использованный пластик в брендированную продукцию.

В финале мероприятия родители вместе с детьми высадят рябину, а также ведущий вместе с организаторами разыграют подарки от партнеров проекта с помощью "Колеса фортуны".