Как спасти урожай от гнили, рассказала эксперт

Как проявляется гниль и как спасти урожай томатов, рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Шляпина Маргарита.

Вершинная гниль появляется в жаркую погоду, когда почва быстро пересыхает. При плохом воздухообмене в теплице нарушается испарение влаги листьями. И кальций как малоподвижный элемент недостаточно быстро поступает в верхнюю часть растения и в плоды.

Участки с вершинной гнилью сначала окрашены в светло-коричневый цвет, затем темнеют и становятся вдавленными. Плод может начать гнить и становится более подвержен другим болезням.

Профилактика – это применение Кальциевой селитры. Первый раз - при образовании второй кисти, полив под корень, из расчета 20 гр. на 10 литров воды и уже через 10 дней - опрыскивание по листу из расчета, 1 гр. на 1 литр воды, в утренние часы.

Кальциевая селитра содержит большое количество азота, поэтому применять ее желательно в первой половине вегетации растений, когда кусты должны наращивать зеленую массу. Если азота достаточно, то можно провести корневую и внекорневую подкормку – Хелатом кальция. В этом удобрении кальций быстро поглощается растением, сообщает АиФ-Тюмень.