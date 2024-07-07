Около 3 миллионов рублей поступило от благотворителей на поддержку тюменцев-участников СВО

В формировании доходов благотворительного счета Совета ветеранов Тюменского района "Забота и милосердие" в первом полугодии 2024 года приняли активное участие районная и местные администрации, законодательные и контролирующие органы, ведомственные учреждения, юрлица, пенсионеры и все неравнодушные жители.

На начало года остаток средств на счете составил более двух миллионов рублей. На 1 июля поступило около трех миллионов рублей, израсходовано за первое полугодие 2,6 млн. рублей.

Более 600 тыс. рублей направили на мероприятия для семей мобилизованных. В том числе, на подарки к 23 февраля, 8 марта и 9 мая. Для семей участников СВО организовали два промотура по туристическим объектам Тюменского района. Экскурсионное обслуживание оплатили средствами благотворительного счета, как и подписку на районную газету "Красное знамя".

Более 1,3 млн. рублей направили на приобретение необходимых для бойцов товаров и оборудования: маскировочных сетей, генераторов, бензопил, станков для заточки цепей, квадрокоптеров, моторных масел, походных кроватей и медпрепаратов.

Тюменская районная организация ветеранов войны и труда выражает глубокую признательность всем участникам благотворительной акции "Забота и милосердие" за бесценную помощь, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.