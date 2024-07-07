Тюменский аллерголог рассказала об аптечке в отпуск для ребенка

Чем наполнить аптечку в отпуске с ребенком, рассказала аллерголог-иммунолог центра "Парацельс" Юлия Яснова. Прежде чем складывать все лекарства, стоит его форму и дозировку обсудить с лечащим врачом.

Жаропонижающие средства могут быть в нескольких видах, а основные действующие вещества – парацетамол или ибупрофен. Применять их нужно при повышении температуры тела от 38,5 градусов. Также они снимут боль в голове, ушах, зубах.

Антигистаминные препараты неседативные быстрого действия 2 поколения для приема внутрь. Это цетиризин, левоцетиризин. Начиная с шестимесячного возраста до шести лет — в каплях, далее в таблетках.

"В путешествии вся семья встречается с новыми условиями и блюдами, значит вероятность реакции не нулевая даже у тех, кто прежде не был замечен в склонности к аллергиям", - акцентировала внимание доктор.

По энтеросорбентам можно выбрать подходящий препарат, включая самый базовый – актированный уголь. Сорбенты связывают и выводят токсические веществ из просвета кишечника. Показания — отравления и острые кишечные инфекции в первые двое-трое суток.

Антисептик для местного применения и бактерицидные пластыри, карандаш-зеленка применяются местно при мелких травмах. "Средства для лечения обструкции дыхательных путей, если уже бывали ларинготрахеиты, круп, обструктивные бронхиты или имеется астма, то необходимо иметь при себе, а не в багаже. Это портативный небулайзер, что удобно — нешумный и компактный мэш-небулайзер с возможностью работы от аккумулятора, а не только от сети, и препараты к нему — пульмикорт и капли беродуал, плюс физраствор", - рекомендовала Юлия Яснова.

Она также посоветовала отправляющимся в путешествие еще раз проверить, что взяли достаточное количество выписанных врачом и регулярно принимаемых препаратов, а также антибиотик, сообщает Тюменская линия.