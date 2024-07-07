Выявлено более 1500 генов, связанных с повышенным артериальным давлением

Гипертония встречается у многих. И с каждым годом этот недуг молодеет. Одной из причин гипертонии считаются проблемы с сосудами, а наследственная предрасположенность увеличивает риск развития высокого артериального давления.

Ученые продолжают изучать наследственный и генетический фактор в развитии гипертонии. По словам врача-кардиолога Тюменского кардиоцентра Татьяны Чахчаховой, известно более 1500 генов, связанных с повышением уровня артериального давления и более 350 генов-кандидатов для гипертонии.

"Частота встречаемости артериальной гипертензии в семье, где есть родственники с данной патологией, в 15 раз выше, чем в семьях с нормальным уровнем давления", - поясняет кардиолог.

Большое внимание уделяется профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Выделено 7 основных компонентов для поддержания "здоровья сердца". Доктор Чахчахова отметила, что это такие компоненты, как физическая активность, поддержка нормальной массы тела, правильное питание, отказ от курения, контроль нормального уровня артериального давления, холестерина и глюкозы, сообщает АиФ-Тюмень.