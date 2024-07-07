Юного пациента с осложнением ОРВИ спасли исетские врачи

Педиатры исетской Областной больницы №13 оказали экстренную помощь ребенку с затрудненным дыханием. В приемный покой обратились родители с трехлетним малышом. У ребенка с высокой температурой наблюдались одышка, кашель, осипший голос. За 30 минут до обращения в больницу, ребенок проснулся от сильного лающего кашля и одышки.

Диагноз поставили в приемном отделении: острый обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани второй степени. Благодаря оперативным действиям дежурного педиатра Евгении Карху, состояние ребенка было стабилизировано, ребенок госпитализирован в детское отделение.

Острый обструктивный ларинготрахеит, как правило, возникает на фоне острой вирусной инфекции — у пациента происходит сужение гортани (стеноз). Ребенку становится трудно дышать, появляется кашель и одышка. Такое состояние может возникнуть и без проявлений ОРВИ или с минимальными симптомами. Заболевание развивается в ночные часы или утром, поэтому родителям нужно знать, как правильно действовать в данной ситуации.

"Если у ребенка возникла одышка, - советует Евгения Карху, - в первую очередь, нужно открыть окно и впустить свежий прохладный воздух или отнести малыша в ванную и включить горячий душ, что бы ребенок дышал влажным воздухом. Ребенка нужно обнять и успокоить. Это поможет сделать дыхание у ребенка медленнее и глубже. В это время другой член семьи вызывает скорую помощь, в такой ситуации осмотр врача обязателен". Ребенок выписан с выздоровлением, сообщила Евдокия Куклина, пресс-секретарь ОБ №13 (с. Исетское).