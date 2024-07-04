Более 600 молодых специалистов в этом году выпускает Тюменский медуниверситет

639 человек пополнят ряды работников системы здравоохранения Тюменской области - торжественный выпуск врачей, провизоров и академических медицинских сестер Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России состоится 4 июля.
С отличием дипломы получит 71 выпускник, десятки студентов удостоены наград за достижения в общественной жизни, творчестве, спорте, волонтерской деятельности. Многие награждены благодарственными письмами департамента здравоохранения и правительства Тюменской области.
Нынешние выпускники помогали врачам в период пандемии, участвовали в испытаниях антиковидной вакцины, ликвидировали последствия исторического паводка.
В 2024 году Тюменский медицинский университет впервые выпускает рекордное количество иностранных студентов из Дальнего Зарубежья — 21 человек.
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