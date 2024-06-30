В Тюмени на Цветном бульваре покажут фильм Киры Муратовой "Настройщик"

7 июля в 19:00 в "Киноклубе" "Конторы пароходства" покажут фильм Киры Муратовой "Настройщик". Сеанс пройдет на площадке Tele2 на Цветном бульваре. Вход бесплатный, обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 18+.
Картина 2004 года рассказывает о настройщике роялей Андрюше, который решается на аферу, чтобы обеспечить свою возлюбленную. В этой криминальной трагикомедии сыграли Рената Литвинова, Нина Русланова, Алла Демидова и Георгий Делиев.
"Киноклуб" — это совместный проект мультицентра "Контора пароходства" и молодежного информационного портала Мой-портал.ру. Кинопоказы проводятся один-два раза в месяц, после сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма, сообщает Мегатюмень.
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