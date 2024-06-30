Где получить транспортную карту для первоклассников в Тюмени

В Тюмени завершается первый этап записи детей в первый класс – по прописке и по льготе. На следующей неделе начнется второй этап записи, на свободные места. После зачисления родители могут оформить льготную транспортную карту.

Льготная транспортная карта дает школьнику в Тюмени льготу на проезд 80%. Сейчас стоимость составляет 31 руб., следовательно, поездка обойдется в 6 руб. 20 коп.

Количество поездок ограничено: по две на каждый учебный день (без учета воскресений, праздничных дней и каникул). В июне определенное количество поездок оставляют для выпускников 9-х и 11-х классов. В июле и августе льготных поездок нет, оставшиеся за предыдущие месяцы не переносятся.

Контролировать баланс и пополнять можно через официальный сайт "Тюменской транспортной системы" oao-tts.ru, через специальные (зеленые) терминалы, мобильные приложение "ТТС", "GorodPay", Сбербанка, банкоматы Сбербанка.

Заявление принимают в МФЦ. Также его можно подать через региональный портал госуслуг - https://uslugi.admtyumen.ru, выбрав из каталога "Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам", сообщает Вслух.ру.