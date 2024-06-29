Сельхозтоваропроизводители региона высеяли 192,8 тыс.тонн культур

Сельхозтоваропроизводители региона высеяли 192,8 тыс.тонн семян яровых зерновых

и зернобобовых культур, из них 188,3 тыс.тонн, проверено специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, 99% являются кондиционными.

Самой популярной среди зерновых ежегодно считается яровая пшеница, на ее долю приходится 113,9 тыс.тонн семян. Среди них оригинальных – 9,9 тыс.тонн, это на 1000 тонн больше прошлого года, элитных – 10 тыс.тонн, на 1300 тонн больше уровня 2023 года.

Высеяно 42 сорта, лидером является Икар - 41 % от общего сева.

На втором месте среди зерновых культур, ячмень, высеяно 29,77 тыс.тонн. На третьем овес – 23,2 тыс.тонн.

Лидером среди ячменя стал сорт Абалак – 14,6 тыс.тонн (49%), у овса сорт Фома – 9,9 тыс.тонн семян (43%). Данные сорта относятся к отечественной селекции и принадлежат тюменским селекционерам.

В посевную этого года, гороха высеяли 25,5 тыс.тонн, что на 5 тыс.тонн больше, прошлого года. Предпочтение отдано таким сортам как – Саламанка (8,3 тыс. тонн семян), Томас (4,6 тыс. тонн). К иностранной селекции относится 52%.

Помимо обычных для региона сельскохозяйственных культур, аграрии высеяли в эту посевную гречиху, люпин, нут, просо, вику посевную и чечевицу.

Многолетние травы засеяны в объеме 176 тонн семян. На долю злаковых приходится 28 %, бобовых – 72 %.

Рапс яровой высеяли в объеме 128,9 тонн, из них 25% принадлежит отечественному сорту "55 Регион", сообщает Мегатюмень.