День молодежи в Тюмени предлагают праздновать трезво

14:28 27 июня 2024
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В День молодежи, 29 июня, в Тюмени и области установлен запрет на продажу в магазинах алкогольной продукции. Он действует с 8:00 до 21:00.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, напоминают в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

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