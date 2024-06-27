День молодежи в Тюмени предлагают праздновать трезво

В День молодежи, 29 июня, в Тюмени и области установлен запрет на продажу в магазинах алкогольной продукции. Он действует с 8:00 до 21:00.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, напоминают в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.