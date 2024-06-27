Тюменские школьники выступят на фестивале агитбригад в Москве

В Москве до 29 июня на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ проходит Всероссийский фестиваль спортивных агитбригад "Герои спорта - герои страны", участниками которого стали детские коллективы из 21 региона, включая Крым и Луганскую Народную Республику.

В составе делегации нашего региона председатель Тюменского областного регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо", секретарь комиссии патриотического воспитания "Всероссийской федерации самбо" Николай Мыцик и призер Всероссийского конкурса "Лучший педагог самбо - 2024", мастер спорта СССР Виталий Бондаренко.

Также от Тюменской области на событии выступит команда "Оплот", в состав которой вошли учащиеся школы №38. Ребята являются чемпионами Всероссийской школьной Лиги самбо "Мир самбо" этого года, неоднократными победителями и призерами городских, региональных и всероссийских соревнований по самбо, участниками проекта "Самбо в школу", основанного на патриотическом воспитании подрастающего поколения. Также школьники активно участвуют в сборе гуманитарной помощи нашим ребятам на СВО.

В рамках фестиваля наша команда выступит на тему "Спортсмены – герои страны". Школьники расскажут о спортивных и военных подвигах известных спортсменов региона.

Юным участникам фестиваля уже удалось встретится с министром спорта России Михаилом Дягтеревым. Ребята рассказали министру о том, как они помогают военнослужащим СВО, собирают гуманитарную помощь, пишут письма на фронт, а также поделились тем, что мотивирует их заниматься спортом и достигать спортивных результатов.