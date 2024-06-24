В ремесленный "Цех" ищут резидентов

Тюменский музейный комплекс имени И.Я. Словцова объявил конкурс кандидатов в резиденты музейно-ремесленного "Цеха" мастеров, готовых предложить и реализовать творческие проекты в современном пространстве: лекции, мастер-классы, просветительские программы, выставки, мероприятия.

Музейно-ремесленный "Цех" — площадка, объединившая традиции и художественные промыслы региона. На предоставленных музеями площадках мастера народных промыслов смогут поделиться опытом, направленным на сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства, выйти на новый уровень творческой деятельности, присоединиться к креативному сообществу города.

Резидентом может стать индивидуальный предприниматель или физическое лицо, с которым заключено соглашение о сотрудничестве по реализации творческого проекта, занимающееся на постоянной основе практикой изготовления предметов, имеющих культурное и прикладное значение.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 по 30 июня 2024 г., их можно выслать по электронной почте на tumenremeslo@mail.ru.

По материалам Музейного комплекса им. И.Я Словцова (г. Тюмень).