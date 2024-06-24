Каким специалистам в Тюменской области готовы платить самые высокие зарплаты

По данным Росстата, в Тюменской области среднемесячная начисленная зарплата в первом квартале составила 77 тыс. 175 рублей, причем в марте - 83 тыс. 402 рубля. Однако в регионе готовы платить специалистам в разы больше.

Самые высокие зарплаты — для военнослужащих. Рядовому и сержантскому составу готовы платить от 204 тыс. до 226 тыс. рублей, открыто 140 вакансий. Младшему командному составу — от 124 тыс. 500 до 135 тыс. 500 рублей, смогут трудоустроиться 75 человек. Также требуется 209 стрелков, зарплата для них от 106 тыс. 560 до 118 тыс. 234 рублей.

В Тюмени требуются два аналитика в области информатики и вычислительной техники, им предлагают заработок 180 тыс. рублей.

Специалистам по охране окружающей среде станут выплачивать 116 тыс. 500 рублей. Начальникам отделов в промышленности — 106 тыс. 600 рублей. В обоих случаях открыто по две вакансии. Главный инженер в промышленности будет зарабатывать 100 тыс. 200 рублей.

Есть семь вакансий для изолировщиков с зарплатой от 83 тыс. 333 до 106 тыс. 667 рублей. Пять вакансий — для машинистов буровой установки, они смогут заработать от 90 тыс. до 116 тыс. 667 рублей в месяц, сообщает Вслух.ру.