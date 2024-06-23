Тюменская молодежь поедет на образовательный форум "Ростов"

9 сентября в Ростове-на-Дону стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "Ростов" для агролюбителей. Подать заявку можно до 9 июля на платформе "Молодежь России".

Зарегистрироваться могут молодые люди от 14 до 35 лет со всех регионов страны. На событие приглашают молодых людей, готовых развивать агропромышленные отрасли экономики и обмениваться опытом реализации молодежных инициатив в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения в сельской местности.

Организаторы разработали интенсивную образовательную программу по пяти тематическим направлениям:

"Бизнес" — для молодых предпринимателей аграрной и альтернативной направленности в селах.

"Лидеры" — для руководителей общественных организаций, волонтеров, сотрудников учреждений культуры и молодежной политики.

"Кадры" — для студентов агропромышленных вузов и колледжей, а также молодых специалистов, стремящихся работать в сельской местности.

"АПК" — для молодых ученых и специалистов в области сельского хозяйства, сотрудников предприятий агропромышленного комплекса и руководителей фермерских хозяйств.

"Проекты для села" — для участников и победителей грантовых программ по развитию сельских территорий, активистов "Российского союза сельской молодежи", сотрудников администраций сельских поселений и активной молодежи, проживающей в сельской местности, сообщает Мегатюмень.