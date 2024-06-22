В Тюменском районе за общественным порядком следят дружинники

В Тюменской области подвели итоги конкурсов среди народных дружин и дружинников за 2023 год. В тройке лучших - представители Тюменского района. Третье место конкурса заняла народная дружина имени Тимура Мухутдинова. Сегодня в местной общественной организации Тюменского района состоит 140 человек - педагогов, депутатов и сотрудников администраций муниципальных образований, пенсионеров силовых структур, общественников и всех неравнодушных жителей.Сегодня отряды дружины действуют в 17 муниципальных образованиях столичного.

В 2023 году народная дружина почти шесть тысяч раз выходила на охрану общественного порядка, почти 70 раз участвовала в задержании потенциальных правонарушителей, провела почти три тысячи бесед с населением, разъясняя правовую информацию и нормы поведения в общественных местах.

Среди особо отличившихся членов дружины – командир Богандинского отряда Владимир Копылов. По результатам работы в 2023 году Владимир удостоен звания "Лучший народный дружинник" областного конкурса. Копылов 20 раз участвовал в задержании правонарушителей, провел более 200 бесед, напоминая взрослым и детям, как жить в безопасности и соблюдать порядок, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.