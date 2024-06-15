Коллекции модной детской одежды представят тюменцам

Белла Егорова приехала в Тюмень из Салехарда и открыла свою студию. К модельеру приходят тюменцы за индивидуальным изготовлением одежды, но самое главное – в этой студии разрабатываются авторские коллекции детской модной одежды.

– Моя новая детская коллекция называется "Сияние" и она сделана по мотивам природы Севера. Это моя четвертая детская коллекция. Начинала я со взрослых коллекций, но приняла решение делать одежду для детей. Взрослые коллекции создаются многими дизайнерами, а вот детских коллекций у нас прежде не было. Не существовала прежде и детской моды, – рассказала Белла Егорова.

Модельер Юлия Анодина приехала в Тюмень из Омской области. Юлия начала разрабатывать и шить модели детской одежды чуть раньше, чем Белла, в 2021 году. Теперь женщины дружат и сотрудничают. Юлия Анодина имеет художественное и педагогическое образование – она окончила художественный графический факультет.

– Занятие дизайном – это моя детская мечта. В детстве я шила и увлекалась творчеством. Получив художественное образование, занималась продвижением дизайнеров детских брендов. С одним из детских брендов мы вышли на неделю моды в Москве с благотворительными показами. На всю Россию мы работали с фондом "Измени одну жизнь" и средства, которые были собраны от показов и от продаж, перечислили на помощь детям, – рассказала Анодина.

Летом 2021 года Юлии позвонила знакомая и попросила сделать имиджевую коллекцию для международного журнала. За три недели Юлия создала первую часть коллекции "Гжель". Многие увидели видеоклип "Моя Россия", в котором тюменская девушка Анбела пела песню в одежде из этой коллекции, сообщает Тюменская область сегодня.