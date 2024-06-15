Ко Дню медицинского работника тюменцы создали фотопроект "Пять органов ваших чувств"

Фотопроект в знак благодарности медикам можно найти в официальном сообществе во ВКонтакте Мультицентра "Моя территория" и на экранах города.

На пяти фотокарточках изображены активисты — у каждого подсвечен определенный орган чувств: ухо, нос, глаз, рот и руки. Каждая фотография отражает то, за что мы благодарны медицинским работникам: ухо — медики позволяют услышать себя, нос — помогают вдохнуть свободу, глаз — видеть мир, рот — позволяют попробовать жизнь на вкус, руки — медицинские работники помогают касаться мира.

— Через призму пяти органов чувств мы хотели донести важность работы медицинских работников, показать их позитивное влияние на все сферы жизни человека и отблагодарить их за ежедневный и такой невероятный труд, — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория".

Героями проекта стали пять представителей медицинских сообществ Тюмени и активисты, развивающие проекты в этой сфере, сообщает КП-Тюмень.