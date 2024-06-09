Полезно ли интервальное голодание, рассказали эксперты

Врачи изучают влияние интервального голодания не только на похудение, но и на другие аспекты здоровья. В беседе профильные специалисты рассказали о пользе этой системы.

– В University of Adelaide провели любопытный эксперимент. Эксперты изучили группу, в которую вошли более 80 женщин с индексом массы тела 25-40 в возрасте от 35 до 70 лет. В течение 10 недель они 24 часа голодали, а затем 24 часа принимали пищу. Диета простая и понятная – 50% углеводов, 35% жиров и 15% белков. По итогам исследования участницы снизили вес более чем на 3 килограмма, – поделилась врач-нутрициолог Ольга Крушинникова.

Такой эффект от периодического голодания связан с выработкой инсулина, который отвечает за доставку глюкозы в клетки и в период отсутствия пищи вырабатывается в минимальном количестве. В связи с тем, что этот гормон способствует накоплению жировой ткани и значительно тормозит расщепление жиров, его низкое содержание влияет на потерю веса. Однако диета с голоданием через день подходит далеко не всем. Организму значительно лучше, если есть постоянный источник здоровой пищи, который обеспечивает умственную и физическую активность человека.

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Борисовская отметила, что основной концепт этого типа диеты заключается в чередовании цикличных периодов голодания и приема пищи.

– Есть два основных, самых популярных вида. Первый – метод 16/8, то есть период голодания 16 часов и прием пищи 8 часов, обычно с 12 часов дня до 8 часов вечера. Второй вариант 5/2 – это 2 дня в неделю без приема пищи в течение 24 часов. Во время периода голодания не принимается пища. Можно пить только напитки: воду или травяной чай, – отметила специалист.

По ее словам, основная польза такого голодания заключается в снижении веса. Идея состоит в том, что при отсутствии поступления пищи происходит сжигание накопленных жиров в организме для получения энергии, то есть переключение метаболизма на липидный обмен, сообщает Тюменская область сегодня.