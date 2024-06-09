Как уберечь собак от теплового удара летом

Для начала хозяевам собак необходимо научиться понимать, когда питомцу жарко.

- Главные признаки перегрева собаки - вялость, сильная жажда, учащённое сердцебиение, посинение языка и нарушение координации. Животные, как и люди, потеют в жару. Пот выделяется и, испаряясь, охлаждает кожные покровы питомца. Так собака испытывает облегчение и спасается от перегрева. Отличие от людей в том, что у собаки потовые железы располагаются на языке и подушечках лап.

В жару рекомендуется смачивать лапы своего питомца холодной водой, живот, холку и уши. Нельзя животных оставлять в запертой машине, даже если на 5 минут. Старайтесь поменьше давать тяжёлых физических нагрузок в жару, избегайте прогулок в самые жаркие часы и позволяйте питомцу отдыхать в тени, - рекомендовала ветеринар Марина Зудина.

Специалист посоветовала в жару кормить собаку нежирным мясом: курицей, индейкой говядиной, овощами, фруктами, содержащими много влаги, кефиром и творогом, сообщает КП-Тюмень.