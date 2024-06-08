Тюменцы оформили более 25 тысяч ипотек

За 4 месяца 2024 года Управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 25 659 ипотечных сделок. От общего числа зарегистрированных ипотек 2 762 приходится на "льготную" ипотеку. Показатель по льготной ипотеке на 3,5% выше аналогичного периода прошлого года.

Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 98,4%.

Регистрация в течение одного дня возможна в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа", сообщает Мегатюмень.