Ансамбль "Златоцвет" экспромтом спел "Катюшу" под аккомпанемент Мурата Баймухаметова

Сыграть на 2 струнах домбры, по словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, можно любую мелодию.
"От простой народной - до классического произведения, – подчеркнул он. – Рад, что для нашего молодого поколения всенародно любимая "Катюша" тоже стала своей".
Импровизированное выступление состоялось за кулисами встречи чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Даурена Абаева с национально-культурной автономией казахов Тюменской области, сообщает Тюменская линия.
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