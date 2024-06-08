Ансамбль "Златоцвет" экспромтом спел "Катюшу" под аккомпанемент Мурата Баймухаметова

Сыграть на 2 струнах домбры, по словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, можно любую мелодию.

"От простой народной - до классического произведения, – подчеркнул он. – Рад, что для нашего молодого поколения всенародно любимая "Катюша" тоже стала своей".

Импровизированное выступление состоялось за кулисами встречи чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Даурена Абаева с национально-культурной автономией казахов Тюменской области, сообщает Тюменская линия.