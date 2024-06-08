Ансамбль "Златоцвет" экспромтом спел "Катюшу" под аккомпанемент Мурата Баймухаметова

17:29 08 июня 2024
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Сыграть на 2 струнах домбры, по словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, можно любую мелодию.
"От простой народной - до классического произведения, – подчеркнул он. – Рад, что для нашего молодого поколения всенародно любимая "Катюша" тоже стала своей".

Импровизированное выступление состоялось за кулисами встречи чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Даурена Абаева с национально-культурной автономией казахов Тюменской области, сообщает Тюменская линия.

Теги: музыка
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