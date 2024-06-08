Какие продукты разрешены при язве желудка

Язва желудка несет серьезную угрозу здоровью. Для того, чтобы достичь стойкой ремиссии, необходимо придерживаться рекомендаций лечащего врача. Однако важную роль играет и соблюдение строгой диеты, которая дополняет медикаментозное лечение. Специалисты дали рекомендации по питанию.

Для эффективного восстановления желудка с помощью диеты кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рекомендует придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь нужно увеличивать не саму порцию, а частоту приема пищи в целом. Должно быть 5-6 приемов пищи без добавления кислых, острых или жирных продуктов. Из рациона также следует исключить очень холодные и горячие блюда, также ограничивается прием поваренной соли.

Разрешенные продукты при язвенной болезни:

• овощи: вареные или тушеные овощи, такие как морковь, картофель, брокколи, цветная капуста;

• фрукты: бананы, яблоки, дыни;

• обезжиренные молочные продукты: молоко, йогурт, сыр;

• цельнозерновые продукты: коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб;

• нежирное мясо: курица, рыба, индейка;

• яйца.

Необходимо исключить все продукты, которые раздражают желудок. Это:

• цитрусовые, томаты и уксус;

• перец чили, карри и горчица;

• жирное мясо, жареная пища, масло;

• газированные напитки, кофеин, алкоголь;

• маринады, копчености и соусы;

• бобовые, капуста, сообщает Тюменская область сегодня.