Какие стрижки популярны у мужчин в этом году

Прическа – важная составляющая внешнего вида, которая может добавить человеку отличительную изюминку, заявил



Бербер-стилист Айдар Стамбеков рассказал о трендовых прическах грядущего лета.

Остается идеальным вариантом для тех, кто хочет выделяться в толпе. Для такой стрижки необходимо отрастить определенную длину волос, а затем мастер подстроит форму и текстуры прически.

– Это достаточно сложные стрижки, которые требуют от барбера хороших навыков. Важна укладка – без нее, это просто большое количество волос на голове. Такие прически не уйдут из моды, классика будет актуальна всегда, ключевой момент – следить за состоянием, – отметил эксперт.

Buzzcut или "цезарь" - идеальный вариант на жаркое лето. Короткая стрижка с полностью выбритыми боковыми и затылочной частями не заставит лишний раз потеть. К тому же следить за ней гораздо проще.

– Подойдет для ребят, которые не готовы тратить свое время на дополнительный уход. Главным минусом такой прически является то, что короткие волосы крайне быстро отрастают и "освежать" такую прическу нужно раз в две недели, – пояснил Айдар Стамбеков.



Fade – стрижка, схожая с предыдущим вариантом, однако отличием является наличие большего количества волос на верхней части головы. Если "цезарь" подразумевает стрижку машинкой, то в случае с Fade длина остается.

– Для этой стрижки мы делаем выбритые виски и текстурный насыщенный верх, на котором наводится так называемый бардак. Смотрится все это достаточно стильно, fade продолжает оставаться в тренде. Думаю, тенденция продолжится, – обратил внимание барбер.



По материалам "Тюменская область сегодня".