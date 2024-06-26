Молочная сила для летних тренировок: как спортсменам выбрать и употреблять молочные продукты

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Лето – время активных тренировок на свежем воздухе. И, конечно же, для достижения максимальных результатов нужно правильно питаться. Молочные продукты в летний период становятся особенно актуальны, поскольку они богаты важными питательными веществами, необходимыми для восстановления и роста мышц.

Протеиновые коктейли на молоке – отличный источник белка, необходимый для восстановления мышц после интенсивных тренировок. В летнее время протеиновые коктейли особенно актуальны, так как помогают удерживать водный баланс и предотвращать обезвоживание.

Выбирайте коктейли с низким содержанием сахара. Обратите внимание на состав коктейля: в нем должны быть не только белки, но и другие важные питательные вещества, такие как витамины, минералы, и здоровые жиры. Принимайте коктейль сразу после тренировки – в это время организм наиболее восприимчив к питательным веществам. Протеин на молоке не только приятнее на вкус, но также обеспечивает дополнительные калории, углеводы и всплеск инсулина, чтобы быстро были доставлены питательные вещества в мышцы для роста и восстановления.

Молоко стоит сохранить в рационе при занятиях тяжелой атлетикой – оно необходимо для восстановления мышечной ткани после силовых тренировок, предотвращает обезвоживание за счет высокого содержания калия и натрия, надолго убирает чувство голода и помогает запустить процесс активного жиросжигания. Обезжиренный продукт при этом не менее полезный и сохраняет свои свойства.

При непереносимости молока заменить его можно кисломолочными продуктами. При этом кефир и ряженка менее калорийны и содержат огромное количество живых бактерий, формирующих иммунитет человека.

Йогурты – еще отличный источник белка, кальция и пробиотиков, необходимых для здоровья кишечника. В летний период йогурты особенно полезны, так как помогают укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций.

Выбирайте натуральный йогурт с низким содержанием сахара и жира. Обратите внимание на состав: в нем должны быть только молоко, закваска и, возможно, небольшое количество фруктов или ягод. Йогурт можно употреблять как самостоятельный перекус или добавлять в кашу, салаты и другие блюда.

Регулярное употребление творога способствует естественному и здоровому росту мышечной массы, а также благотворно влияет на пищеварение. На его основе можно приготовить разнообразные блюда для правильного питания. А натуральные сыры отличаются высоким содержанием белков, молочного жира и минеральных веществ. Белки сыра хорошо усваиваются организмом, как и питательные вещества. В продукте содержатся витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, пантотеновая кислота и др.

Важное условие при выборе продуктов для спортивного питания – это натуральный состав, безопасность, свежесть. Поэтому стоит отдавать предпочтение надежным местным производителям.

Например, компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, выпускает натуральную "молочку", которая поможет в достижении оптимальных результатов в спорте и фитнесе. При производстве используют отборное натуральное сырье, которое проходит все необходимые лабораторные проверки. На предприятии строго соблюдают технологические процессы, не добавляют каких-либо консервантов, искусственных добавок и химии. Продукты при соблюдении правил и сроков хранения сохраняют все полезные свойства, минеральные вещества, полезные бактерии, и потому помогают быть бодрыми и энергичными в течение всего дня.

Производитель регулярно становится партнером различных спортивных мероприятий, а также мероприятий, направленных на пропаганду спорта и здорового образа жизни среди всех возрастов. Например, участвует в проведении лечебных тренировок для людей старшего поколения, с инвалидностью и с ослабленным здоровьем, которые на постоянной основе проходят в Тюмени в сквере Льва Ровнина. Занятия посещают тюменцы и тюменки серебряного возраста, а одному из спортсменов в этом году исполнилось 95 лет!

Компания на протяжении нескольких лет выступает партнером Общероссийского Зелёного марафона в Тюмени: дарит полезные подарки победителям забегов, проводит дегустации. Участником массовых забегов становится ростовая кукла в костюме бутылки молока "Золотые луга", что неизменно привлекает внимание самых юных спортсменов и болельщиков.