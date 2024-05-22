В Тобольском районе выпускники школы высадят аллею на малой родине Менделеева

Выпускники школы вместе с учителями в день последнего звонка в парке Дмитрия Менделеева на его родине, в селе Верхние Аремзяны, высадят голубые ели и у каждой установят именные таблички.

"Выпускники решили оставить о себе такую память в родном селе в год 190-летия со дня рождения их великого земляка. Как только установится тёплая погода, мы со школьниками помладше высадим в парке цветы", - рассказала глава Верхнеаремзянского сельского поселения Елена Шестакова.

Благоустраивать парк Менделеева помогает социальный партнёр Тобольского района - компания "СИБУР". При поддержке предприятия в парке появились вазоны, стилизованный указатель, информационный стенд и беседка.