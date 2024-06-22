Тюменцы могут отправиться на Всероссийский молодежный форум "Шерегеш"

4 сентября в Таштагольском районе Кузбасса стартует Всероссийский молодежный форум "Шерегеш" линейки "Росмолодежь.События". 500 участников из разных регионов России и других стран обсудят — новые технологии и форматы в туристической сфере. Подать заявку можно до 4 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Принять участие могут микроблогеры, лидеры мнений молодёжной среды, молодые разработчики (гейм-дизайнеры, программисты, студенты профильных специальностей), менеджеры и руководители объектов туристской экосистемы из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет.

Форум пройдет по пяти тематическим направлениям в сфере туризма:

веб-разработка (frontend, backend, мобильные разработчики);

дизайн (графические, моушен, ui/ux дизайнеры);

менеджмент (менеджеры проектов, менеджеры по продуктам, специалисты по управлению персоналом);

контент и DevRel-направление (видеографы, фотографы, микроблогеры, журналисты, PR-специалисты);

управление турпродуктами (менеджеры отелей, объектов показа, гиды, сотрудники туроператоров, студенты туристических направлений), сообщает Мегатюмень.