Ассамблея выпускников пройдет в Тюменском районе 25 мая под знаком дружбы народов

"Ассамблея дружбы" - такое название получил в этом году конкурс среди выпускников школ района. За несколько лет своего существования это мероприятие стало одним из любимых для жителей района как очень атмосферное и красочное мероприятие.

Праздник танца состоится на Никольской площади в поселке Боровском. Юноши и девушки представят русский, татарский, чувашский, немецкий, белорусский и узбекский народные танцы. Красочные национальные костюмы и оригинальность исполнения подарят хорошее настроение ценителям хореографического искусства и всем желающим насладиться красотой танца. Начало в 13:00.