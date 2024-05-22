Ассамблея выпускников пройдет в Тюменском районе 25 мая под знаком дружбы народов

12:32 22 мая 2024
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"Ассамблея дружбы" - такое название получил в этом году конкурс среди выпускников школ района. За несколько лет своего существования это мероприятие стало одним из любимых для жителей района как очень атмосферное и красочное мероприятие.

Праздник танца состоится на Никольской площади в поселке Боровском. Юноши и девушки представят русский, татарский, чувашский, немецкий, белорусский и узбекский народные танцы. Красочные национальные костюмы и оригинальность исполнения подарят хорошее настроение ценителям хореографического искусства и всем желающим насладиться красотой танца. Начало в 13:00.

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