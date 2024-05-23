Тюменские дети и подростки на каникулах в городе смогут найти себе занятия по интересам

Фото из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука

Досуг и трудоустройство детей и подростков на летних каникулах в городе Тюмени будут организованы на хорошем уровне, все ребята смогут интересно и с пользой провести время. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы при рассмотрении информации администрации города Тюмени об осуществлении мероприятий по обеспечению в 2024 году организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

В этом году в Тюмени будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием, в том числе в учреждениях культуры и спорта, в них отдохнут больше 25 тысяч детей, в том числе свыше 4,4 тысячи детей из семей со сложной жизненной ситуацией и более 700 ребят из семей участников специальной военной операции. Также будут организованы три палаточных лагеря, в которых смогут отдохнуть 1330 детей. Первая летняя оздоровительная смена начинается 3 июня. Представитель администрации отметила, что в городе завершается подготовительная работа по организации летнего отдыха детей, особое внимание - вопросам безопасности, в том числе антитеррористической и пожарной. Формируется и особенное витаминизированное меню для детей. Педагоги-наставники прорабатывают досуговые программы, предусмотрено участие лагерей в межведомственных проектах, таких как "Лето со спортом", "От науки до творчества" и многое другое. Особое внимание - трудоустройству подростков от 14 лет и старше, в "Отрядах мэра" летом смогут поработать почти 9,5 тысячи школьников по более чем пятидесяти специальностям. Зарплата подростка с выплатами центра занятости в первую смену в отрядах мэра составит около 7 тысяч рублей.

Депутат Владимир Сбитнев попросил уточнить, какой пакет документов необходим для зачисления в отряды мэра и какое внимание уделяется трудоустройству подростков с судимостью. В администрации отметили, что для трудоустройства нужны заявление, согласие об обработке персональных данных, медсправка и справка о несудимости, как того требует трудовое законодательство. При этом ребят с судимостью в школах Тюмени практически нет, а со сложными подростками ведется особая работа по трудоустройству в рамках спецпроектов, таких, например, как "Наставники".

Депутат Дмитрий Бородин поинтересовался, как распределяется нагрузка на педагогов, которые в каникулы работают воспитателями в пришкольных лагерях. Депутата заверили, что нагрузка вся распределена - дети без присмотра не останутся, студентам также предлагается трудоустройство в лагеря на лето.

Депутат Руслан Сабиров акцентировал внимание на приеме в школьные лагеря детей-льготников, родители которых не успели подать документы. В администрации города отметили, что корректировка численности детей по сменам постоянно ведется. Так, в 2023 году на самую востребованную - первую смену планировали принять 10 тысяч детей, но, исходя из реальной потребности, увеличили прием до 11 тысяч. В этом году решили набрать на тысячу больше, но если снова будет спрос на места, то их количество тоже изменится. Никакого особого отбора в пришкольные лагеря нет - принимают всех желающих. При этом дети из льготных категорий питаются бесплатно, родители остальных оплачивают только часть реальной стоимости питания.

Депутат Сергей Пыхалов, оценивая в целом программу летнего отдыха детей, отметил, что очень много мероприятий запланировано, теперь главное - успешно реализовать все программы.

"Хочется поблагодарить за организацию отдыха и труда детей. Работа очень серьезная. Будучи депутатом уже второй созыв, в рассмотрении этого вопроса участвую ежегодно. И я вижу очень серьезную динамику, особенно по количеству предприятий, которые заключили договоры по трудоустройству подростков, плюс количество специальностей, по которым ребята в отрядах мэра занимаются - их уже 50, а начиналось с 25 в первый мой созыв. Мы понимаем, что это очень серьезная программа, причем не все города ее вытягивают. Эту тему, конечно, нужно дальше развивать. Знаем, что уже проведены все работы межведомственных комиссий, но контроль будет в течение всех трех смен в школьных лагерях и по трудоустройству", - подытожила рассмотрение и обсуждение вопроса председатель постоянной комиссии Елена Бойко.