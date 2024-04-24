Жителям Тюменской области раздадут более 200 тысяч георгиевских лент

Традиционно в преддверии празднования Дня Победы пройдет областная патриотическая акция "Георгиевская ленточка". С 24 апреля пункты выдачи будут работать во всех муниципальных районах Тюменской области: на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах.

Акция завершится 9 мая. Непосредственно в этот праздничный день с 9:00 до 15:00 жители и гости города Тюмень смогут получить георгиевскую ленточку у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны", где будет работать площадка Областного поискового центра им. Артура Ольховского.

Кроме того, ленты вручаются в рамках различных мероприятий. К примеру, в селе Чикча Тюменского района в стенах местной общеобразовательной школы имени Х. Якина прошла военно-патриотическая игра "Зарница 2.0". Каждый участник получил этот символ победы.

"Вручение проводилось сразу после "Зарницы". Ребята поучаствовали в спортивных стартах, конкурсных заданиях и строевой подготовке. Всего было 18 команд в составе 180 школьников. А в акции "Георгиевская ленточка" приняли участие гораздо больше людей - все желающие. Это родители участников, друзья и зрители", - рассказала главный специалист спорта и молодежной политики Управления по спорту и молодежной политики администрации ТМР Сауле Бейсембаева.

Напомним, что на территории Тюменской области акция "Георгиевская ленточка" впервые прошла в 2005 году. Областной штаб акции работает на базе Областного поискового центра, отделения Дворца творчества и спорта "Пионер".

Фото - Дворец творчества и спорта "Пионер"