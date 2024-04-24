В Тюмени начинают запускать фонтаны

В Тюмени начинают запускать фонтаны. В комитете по связям с общественностью и СМИ городской администрации сообщили, что на аллее Молодоженов в Калининском административном округе города Тюмени фонтан уже работает. К запуску готовят объекты у Информационно-библиотечного центра для молодежи на Червишевском тракте, 15, и в Комсомольском сквере - там осуществляется чистка и тестирование оборудования.

В остальных округах и на набережной реки Туры фонтаны начнут работать 1 мая, в настоящее время подрядчики заняты расконсервацией этих объектов.

На балансе муниципалитета 20 фонтанов. "Каскад" и "Ручеек" радуют горожан на набережной Туры; по шесть фонтанов расположено в Восточном и Центральном округах, по три – в Калининском и Ленинском. Самыми популярными и любимыми у горожан и гостей Тюмени являются фонтаны на Цветном бульваре, на площадях Единства и Согласия, Борцов Революции, в скверах Корабельном, Ветеранов энергетики, Тружеников Тыла, на бульваре Николая Чукмалдина, в Загородном саду.