Моор: Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск

Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск - пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом губернатор полностью обошел защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно три км.

"Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня", - отметил глава области.