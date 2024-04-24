Моор: Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск

Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск - пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом губернатор полностью обошел защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно три км.
"Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня", - отметил глава области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru