Моор: Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск

15:56 24 апреля 2024
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Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск - пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом губернатор полностью обошел защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно три км.

"Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня", - отметил глава области.

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