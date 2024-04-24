В Казанском районе на дамбы вышли казаки

14:08 24 апреля 2024
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Казаки хуторского казачьего общества "Казанское" дежурят у дамб, следят за уровнем воды - об этом сообщает газета "Наша жизнь".

Глава Казанского района Татьяна Богданова в своем телеграм-канале пишет, что  понижение уровня воды в реке Ишим замедлилось, состояние же дамб стабильное.  Начат ямочный ремонт на участке объездной дороги через Чирки, Смирное, Коротаевку.

По ее словам, товары первой необходимости, бутилированная вода в магазинах есть. Там, где отсутствует возможность проезда, работают лодочные переправы.

В пунктах временного размещения района находятся 28 человек, из них шестеро детей.

Фото - газета "Наша жизнь"

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