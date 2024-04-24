В областной библиотеке можно почитать "Историю Севастополя"

14:41 23 апреля 2024
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Фонды Тюменской областной научной библиотеки пополнило издание "История Севастополя", выпущенное в честь 10-летия  со дня воссоединения Крыма с Россией.  

Трёхтомное научное издание презентовали Ольге Адамович, директору областной библиотеки, в рамках акции благодарности для регионов Российской Федерации на Международной выставке-форуме "Россия". "Для Менделеевки большая честь хранить книги об историческом наследии Севастополя", – отметила Ольга Адамович.

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