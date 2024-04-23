Медики спасли человека, которого паводок отрезал от большой земли

Тобольские медики спасли мужчину с инсультом из села, отрезанного от большой земли, - об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Из-за паводка в село Сеиты Ярковского района невозможно попасть на машине. Поэтому медики отправились на вызов по воздуху. Тобольские фельдшеры забрали мужчину с жалобами в ОБ №3.
Пациенту диагностировали ишемический инсульт. После лечения и реабилитации он сможет вернуться к нормальной жизни.
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