Медики спасли человека, которого паводок отрезал от большой земли

Тобольские медики спасли мужчину с инсультом из села, отрезанного от большой земли, - об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Из-за паводка в село Сеиты Ярковского района невозможно попасть на машине. Поэтому медики отправились на вызов по воздуху. Тобольские фельдшеры забрали мужчину с жалобами в ОБ №3.

Пациенту диагностировали ишемический инсульт. После лечения и реабилитации он сможет вернуться к нормальной жизни.