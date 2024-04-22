Тюменцев всех возрастов приглашают на областной форум "Семья"

Образовательные и интерактивные площадки, мастер-классы для детей и родителей, индивидуальные консультации специалистов, шоу-программа и подарки участникам – всё это в рамках одного мероприятия.

Семейный форум распахнет свои двери в 10 часов утра 28 апреля и будет ждать гостей в Тюменском технопарке до 15 часов. Организаторы советуют приходить на мероприятие всей семьей, ведь найти занятие по душе здесь сможет каждый: и малыш, и дошкольник, и подросток, и взрослый, и представители старших поколений.

"Это наш шестой форум "Семья", который пройдет в Тюмени в полюбившемся формате живого дружеского общения, прямого диалога и обмена эмоциями. Наша интерактивная и образовательная площадка открыта для всех, кто любит проводить время всей семьей с пользой и удовольствием. Мы подготовили интересную программу для участников всех возрастов и уверены, что многообразие обучающих и досуговых площадок, мастер-классов и приятных сюрпризов, которые ждут гостей в этом году, не дадут заскучать никому!", – делится руководитель семейного проекта "Создавая будущее", организатор областного форума "Семья" Елена Кашкарова.

В программе форума Семья в 2024 году: - образовательные площадки для родителей с участием топовых спикеров: тьюторов, экспертов в сфере семейных и детско-родительских взаимоотношений, психологии подростков, а также специалистов по детскому здоровью; - индивидуальные консультации по вопросам мер государственной поддержки семей с детьми с возможностью получения обратной связи по темам: социальные выплаты и льготы, материнский капитал, начисление пособий по временной нетрудоспособности, заключение социального контракта, организация и содержание дошкольного и общего образования и многое другое; - возможность задать личные вопросы логопеду, психологу, юристу по вопросам семейного законодательства, детскому стоматологу, остеопату, мануальному терапевту и другим профильным специалистам; - профессиональная помощь абитуриентам и их родителям по выбору будущей профессии от специалиста по профориентации; - тематические мастер-классы для детей младшего и школьного возраста, подростков и взрослых; - интерактивные занятия: мир настолок и головоломок, театральный уголок и семейное чтение, деревянные логико-тактические игры и многое другое; - развлекательная зона с подвижными играми для самых активных участников юного возраста; - красочная фотозона и семейные фотографы, которые будут вести репортажную съемку в течение всего форума, а фотоотчет выложат в свободном для всех участников доступе, подарки всем участникам за проявленную активность и дополнительные бонусы для тех, кто прошел предварительную регистрацию; - торжественное открытие областного форума "Семья" и яркая шоу-программа.

"По традиции мы позаботились и о тех, кто собирается на мероприятие с совсем маленькими детьми. Если не получается посетить форум всей семьей, то мама может прийти с малышом одна. Будет работать комната матери и ребенка для переодевания и кормления самых маленьких участников. Кроме того, нам помогают бебиситтеры, с которыми можно оставить деток до трех лет, и посетить все интересующие образовательные и интерактивные секции, консультации специалистов, мастер-классы и при этом быть спокойными за то, что малыш в надежных руках и под внимательным присмотром профессионала", – подчеркивает Елена Кашкарова.

Дата и время работы форума: 28 апреля с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142).

Вход – свободный, участие во всех образовательных и интерактивных площадках – бесплатное.

Подробнее ознакомиться с программой форума можно на сайте для тюменских родителей "Детки!".

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Фото - Сергей Пономарев