Роспотребнадзор контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в зоне паводка

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно контролируется санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с паводком.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по состоянию на 22.04.2024 отобрана на исследование 1861 проба воды по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям, в том числе 467 проб из водоисточников (поверхностных из рек Ишим и Тобол и подземных), 458 - перед поступлением в распределительные сети и 936 - из разводящей сети.

В Ишиме продолжает работать мобильная лаборатории, прибывшая из Омска. На её базе исследовано 159 проб воды по вирусологическим показателям (аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А).

Ресурсоснабжающими предприятиями Ишима и села Казанское исполняется предписание о введении режимов повышенного и гиперхлорирования для обеспечения безопасности питьевой воды. Обеспечивается подвоз воды в нуждающиеся населенные пункты.

На контроле находится 26 пунктов временного размещения. Питание в ПВР организовано на базе собственных пищеблоков школ и гостиниц, используется единое меню по субъекту. Отобрано 133 пробы готовых блюд, установлено соответствие гигиеническим нормативам. Также исследованы 105 проб воды, параметры микроклимата в 63 точках.

Проводятся подготовительные мероприятия к дезинфекции территорий после освобождения от паводковых вод. Сегодня этот вопрос будет рассмотрен на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии Тюменской области.