Спасатели из Югры и Ямала помогают тюменцам справится с паводком

Группировки сотрудников МЧС по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам прибыли в Ишим для помощи тюменским коллегам.

В зону паводка были направлены 25 ямальцев и 52 югорца, в основном, имеющие большой опыт. С собой северяне привезли несколько единиц техники и маломерных судов.

Предполагаемый срок их командировки - две недели, однако, он может быть продлен, если ситуация с паводком обострится.