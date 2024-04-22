Спасатели из Югры и Ямала помогают тюменцам справится с паводком

10:01 22 апреля 2024
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Группировки сотрудников МЧС по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам прибыли в Ишим для помощи тюменским коллегам.

В зону паводка были направлены 25 ямальцев и 52 югорца, в основном, имеющие большой опыт. С собой северяне привезли несколько единиц техники и маломерных судов.

Предполагаемый срок их командировки - две недели, однако, он может быть продлен, если ситуация с паводком обострится.

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