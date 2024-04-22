Спасатели из Югры и Ямала помогают тюменцам справится с паводком

Группировки сотрудников МЧС по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам прибыли в Ишим для помощи тюменским коллегам.
В зону паводка были направлены 25 ямальцев и 52 югорца, в основном, имеющие большой опыт. С собой северяне привезли несколько единиц техники и маломерных судов.
Предполагаемый срок их командировки - две недели, однако, он может быть продлен, если ситуация с паводком обострится.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru